В региональном министерстве угольной промышленности отметили, что в угольной отрасли региона заняты свыше 110 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Компании Кузбасса с начала 2025 года добыли 96,5 млн тонн угля, что на 6,1% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона.

"С начала 2025 года угольщиками Кузбасса добыто 96,5 млн тонн угля, что на 6,1% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая обогатительные фабрики, сезонные обогатительные установки и дробильно-сортировочные установки с начала года составила 73,0 млн тонн, что на 12,8% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2024 года и составила 79,6% от добычи", - говорится в сообщении.

Общая отгрузка угля в Кузбассе первое полугодие составила 84,4 млн тонн угля, падение составило 5,9%. На экспорт отгружено 51,2 млн тонн, что на 3,8% ниже первого полугодия 2024 года. В восточном направлении отгружено 27,3 млн тонн (снижение на 1%), в северо-западном направлении - 16,4 млн тонн (снижение на 15%), в южном направлении - 6,7 млн тонн (увеличение на 24%).

В Кузбассе в угольной отрасли заняты свыше 110 тыс. человек. В регионе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.