На всем протяжении трассы организовано скоростное бесшовное движение без единого светофора, отметил президент России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал старт движению на очередном отрезке скоростной трассы М-12 "Восток". Участок между населенными пунктами Дюртюли (Башкирия) и Ачит (Свердловская область) официально открыт, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Сегодня мы открываем новый участок дороги Дюртюли - Ачит протяженностью более 275 км. Он станет важной частью трассы М12 "Восток". С его введением в строй современные магистрали свяжут Санкт-Петербург и Москву с Екатеринбургом, столицей Урала, ведущим научным, промышленным и культурным центром России", - сказал Путин в ходе ВКС.

Он отметил, что на всем протяжении трассы организовано скоростное бесшовное движение без единого светофора. Это сокращает время пути из Екатеринбурга в Москву почти в два раза.

"В результате поездки на автотранспорте станут более комфортными и безопасными, увеличится количество перевезенных пассажиров и грузов. Хороший стимул получит развитие внутреннего туризма. Станут более доступными для граждан природные и культурные достопримечательности нашей страны", - сказал Путин.

По его словам, экономический эффект почувствуют регионы, по которым проходит М12. Они смогут повысить свой инвестиционный потенциал и деловую активность.

Президент поблагодарил всех рабочих, инженеров, строителей и проектировщиков, участвующих в строительстве М12 Восток.

"Своим ударным трудом, ответственным и профессиональным отношением к делу вы еще раз подтверждаете, что наша страна может и умеет строить оперативно, много и качественно, реализовывать масштабные инфраструктурные инициативы национального и международного значения", - сказал он.

Об участке

Дорога проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Ожидается, что она позволит повысить безопасность движения и сократить время в пути - это в том числе даст импульс развитию туризма. Грузовой трафик выводится за пределы населенных пунктов, повышается инвестиционная привлекательность регионов.

Участок представляет собой четырехполосное шоссе с шестью транспортными развязками (по две на регион). Его открытие - очередной этап выполнения президентского поручения продлить трассу Москва - Казань до Екатеринбурга.

О трассе

Движение по М-12 "Восток" от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Трасса протяженностью 810 км проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан.

В ноябре 2023 года правительство РФ утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 "Восток" от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км. Участок трассы от Екатеринбурга до Тюмени, по плану, будет открыт в 2026 году.