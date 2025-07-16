Президент подчеркнул, что это важно для рабочих

МАГНИТОГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Количество вредных выбросов на Магнитогорском металлургическом комбинате существенно уменьшается, это чрезвычайно важно для рабочих предприятия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своей беседы с рабочими предприятия.

Глава государства поздравил работников предприятия с предстоящим Днем металлурга и отметил, что комбинат постоянно "молодеет". "Во-первых, Вы здесь живете, и с точки зрения экологии чрезвычайно важно, чтобы это обновление люди чувствовали на себе. Эти результаты подтверждаются и соответствующими службами контроля - в разы, именно в разы уменьшается количество вредных выбросов", - отметил глава государства.

Путин добавил, что понятно откуда складывается такой результат, так как за последние годы руководство предприятия в среднем вкладывало 90 миллиардов рублей в модернизацию. "Это приличные средства", - отметил президент.