В ГД предложили ужесточить банкам правила работы с номерами третьих лиц

Такая мера призвана защитить граждан от мошенников

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев ("Новые люди") написал письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением установить запрет на указание в кредитных заявках телефонных номеров третьих лиц без их предварительного согласия, мера призвана защитить граждан от мошенников. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметил увеличение количества случаев злоупотреблений, связанных с использованием персональных данных третьих лиц без их ведома и согласия при оформлении кредитов. По его словам, отсутствие требований по обязательной верификации контактных данных в кредитных заявках позволяет недобросовестным лицам указывать номера третьих лиц без их ведома, что приводит к нарушениям прав граждан, внезапному вовлечению в кредитные обязательства и дополнительным рискам для их финансовой безопасности.

"В целях защиты прав граждан, повышения прозрачности кредитных операций и предотвращения злоупотреблений считаю необходимым рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты и банковские правила, предусматривающих запрет на указание в кредитных заявках телефонных номеров третьих лиц без их предварительного согласия", - указано в письме.

Кроме того, парламентарий предложил внедрить обязательную верификацию указанных номеров с подтверждением согласия потенциального поручителя или контактного лица, предусмотреть автоматическое уведомление граждан о включении их номера в кредитную заявку и о возможных последствиях, связанных с этим статусом, а также усилить контроль кредитных организаций за соблюдением правовых норм при оформлении поручительств и использовании персональных данных.