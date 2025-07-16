Президент России отметил, что трассу "Восток" предстоит продлить до Тюмени

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи.

"Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности", - уточнил глава российского государства.

По его словам, "трасса будет встроена в международно-транспортную архитектуру, станет важной, конкурентной, логистической артерией".