Генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Екатерина Сташкевич сообщила, что всего в результате реализации инвестпроектов в регионе планируется создание около 7,8 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компания "НК-Терминал", которая является резидентом преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ), создала площадку по безопасной переработке отходов 1-4 классов в Архангельске. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Компания "НК-Терминал", резидент преференциального режима Арктической зоны РФ (АЗРФ), создала площадку по безопасной переработке отходов 1-4 классов в Архангельске. Экологический участок оснащен современными технологиями по безопасному размещению и переработке широкой номенклатуры нефтесодержащих отходов. Площадка будет круглогодично перерабатывать 16,2 тыс. куб. м нефтесодержащих отходов и 1 тыс. куб. м сухого мусора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участок площадью более 23 тыс. кв. м расположен на Маймаксанском шоссе в пределах города. Он окружен стометровой санитарно-защитной зоной для минимизации экологического вреда. "Мы внедрили современные технологии, которые минимизируют экологические риски при переработке нефтесодержащих отходов, что особенно актуально для северных территорий с их хрупкой экосистемой. На площадке созданы безопасные условия для переработки всех видов нефтесодержащих отходов: нефтешламов, смесей, отработанных масел и т. д. Кроме того, на площадке будут регулярно проводиться лабораторные исследования для контроля всех норм безопасности", - рассказал генеральный директор компании Аркадий Пороховник.

В свою очередь генеральный директор Агентства регионального развития Архангельской области Екатерина Сташкевич отметила, что всего в результате реализации инвестпроектов в регионе планируется создание порядка 7,8 тыс. рабочих мест. "Проект компании подтверждает интерес бизнеса к получению статуса резидента Арктической зоны из самых разных сфер. Сегодня в регионе реализуется более 300 инвестиционных проектов предпринимателей, получивших такой статус, от жилищного строительства до открытия новых производственных компаний и объектов для оказания услуг населению. В результате планируется привлечение более 215 млрд. рублей в экономику Архангельской области, создание более 7,8 тыс. новых рабочих мест", - сказала она.

На территории Арктической зоны реализуются 942 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 1,1 трлн рублей. Создано более 11,8 тыс. рабочих мест. Подробнее о преференциальном режиме АЗРФ можно узнать на сайте КРДВ.