В розничном сегменте отмечается стабильная обстановка, указали в Минэнерго

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российская топливная отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса, в розничном сегменте отмечается стабильное обеспечение спроса. Объемы поставок соответствуют потребностям регионов, сообщили ТАСС в Минэнерго.

"Минэнерго России держит на постоянном контроле ситуацию на топливном рынке. В розничном сегменте отмечается стабильное обеспечение спроса, объемы поставок соответствуют потребностям регионов. Отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса", - отметили в министерстве.

В Минэнерго отметили, что российская топливная отрасль смогла накопить почти рекордные запасы бензина и дизеля к сезону спроса.

"Запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, что обеспечивает его бесперебойные поставки на внутренний рынок", - отметили в министерстве.

По их мнению, наблюдаемая ценовая динамика обусловлена сезонными факторами, включая рост спроса.

"Минэнерго России держит на постоянном контроле ситуацию на топливном рынке. В розничном сегменте отмечается стабильное обеспечение спроса, объемы поставок соответствуют потребностям регионов", - добавили там.