Кроме того, Минэкономразвития необходимо согласовать с деловым сообществом методику оценки реализации федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэкономразвития и Минобрнауки проанализировать текущее состояние подготовки специалистов по улучшению производительности труда. Об этом сообщила пресс-служба кабмина после совещания по реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"По итогам совещания Александр Новак дал ряд поручений: Минэкономразвития и Минобрнауки проанализировать текущее состояние подготовки специалистов по улучшению производительности труда и представить предложения по совершенствованию таких программ на основе профессиональных стандартов", - говорится в публикации в телеграм-канале правительства.

Кроме того, Минэкономразвития необходимо согласовать с деловым сообществом методику оценки реализации федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а представителям власти и делового сообщества - предложить меры поддержки субъектов МСП с точки зрения качественного роста сектора и увеличения дохода на одного работника темпами выше роста ВВП к 2030 году. "Рост производительности труда - это конкурентное преимущество российской экономики. Ее увеличение во всех ключевых сферах должно стать национальной идеей", - цитирует Новака пресс-служба кабмина.

Была также представлена программа по предоставлению субсидий российским субъектам МСП по компенсации части затрат на размещение ценных бумаг на фондовой бирже и на инвестиционных платформах. Отбор проектов по данной программе завершится к 1 августа.

На совещании рассмотрели ход реализации федеральных проектов "Производительность труда" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", входящих в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика". Участники совещания также уделили внимание вовлечению промпредприятий, субъектов малого и среднего бизнеса и учреждений социальной сферы в проект по повышению производительности труда и планы до конца 2025 года. "В настоящее время продолжается обучение работников предприятий различных регионов техникам бережливого производства. Готовятся коробочные решения для роста производительности труда в организациях социальной сферы с последующим тиражированием лучших практик", - отмечается в сообщении кабмина.