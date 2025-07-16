Первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике также напомнил, что в России вводятся штрафы за рекламу VPN, которая была запрещена весной 2024 года

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Граждане свободно могут пользоваться VPN-сервисы для законных целей, в предлагаемых поправках нет запрета на их использование. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что за рекламу VPN вводятся штрафы, отметив, что она была запрещена весной 2024 года. Горелкин подчеркнул, что запрещать использование сервисов для добросовестного личного и профессионального пользования, а также штрафовать за это никто не собирается.