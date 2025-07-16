МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Граждане свободно могут пользоваться VPN-сервисы для законных целей, в предлагаемых поправках нет запрета на их использование. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
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"Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что за рекламу VPN вводятся штрафы, отметив, что она была запрещена весной 2024 года. Горелкин подчеркнул, что запрещать использование сервисов для добросовестного личного и профессионального пользования, а также штрафовать за это никто не собирается.