А7 продолжает работу в штатном режиме, несмотря на введенные санкции ЕС

Ограничений для клиентов также нет, указали в компании

МОСКВА. 16 июля. /ТАСС/. Введенные санкции со стороны ЕС не повлияли на деятельность платежной платформы А7 и ее рублевого стейблкоина, сообщили ТАСС в компании.

"Все сервисы трансграничных расчетов функционируют в штатном режиме, без изменений и ограничений для клиентов", - сообщили в компании А7.

В компании подчеркнули, что инфраструктура платформы устойчива к внешним рискам. В настоящий момент компания расширяет продуктовую линейку, открывает сеть региональных представительств и планирует выход на международный рынок.

Ранее платформа А7 попала под санкционные ограничения со стороны Евросоюза.