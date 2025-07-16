Дмитриев заявил о продолжающемся экономическом самоубийстве ЕС

Так глава РФПИ прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о несогласии страны с проектом семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что экономика Евросоюза продолжает самоубийство в замедленном темпе. Такое мнение он выразил, комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о несогласии страны с проектом семилетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

"Экономическое самоубийство ЕС продолжается, просто в замедленном темпе", - написал Дмитриев на английском языке в X.

Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы отдельную статью расходов в размере €100 млрд на поддержку Украины в конфликте с Россией. На этой неделе документ был официально представлен членам ЕС. Переговоры на эту тему между Еврокомиссией и странами сообщества могут продолжаться до конца 2027 года.