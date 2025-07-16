Сенатор от ДНР в Совете Федерации отметил, что изменения в закон наиболее перспективны для сфер с высокой долей капиталоемкой инфраструктуры и длинным жизненным циклом активов

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Одобренные Советом Федерации изменения в закон о свободной экономической зоне в Донбассе и Новороссии, прежде всего, могут обеспечить приток инвестиций в восстановление металлургии, машиностроения и аграрного сектора, сообщил ТАСС сенатор от ДНР в Совете Федерации Александр Волошин.

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий понятие инвестпроекта для СЭЗ в Донбассе и Новороссии. Теперь в СЭЗ могут быть включены инвестиционные проекты не только по созданию и модернизации, но и восстановлению, сохранению функциональных свойств объекта.

"Изменения в закон наиболее перспективны для сфер с высокой долей капиталоемкой инфраструктуры и длинным жизненным циклом активов. Металлургия, машиностроение, добывающая промышленность и агропром - в этих отраслях есть много объектов, которые проще и дешевле восстановить, чем строить заново", - сказал Волошин.

Он пояснил, что именно эти отрасли исторически составляют основу экономики Донбасса. Например, по данным сенатора, в металлургии ДНР задействованы 15 тыс. человек. За первый квартал этого года производство в отрасли выросло на 38% к аналогичному периоду 2024 года. "По сути, металлургия занимает две трети промышленности ДНР. На сегодня 10 предприятий отрасли уже стали участниками свободной экономической зоны", - отметил Волошин.

Парламентарий считает, что перезапуск ряда существующих предприятий будет быстрее и экономически выгоднее, чем строительство новых. Преференции свободной экономической зоны ускорят восстановление и помогут привлечь больше инвестиций.

"Уже сейчас фиксируется интерес со стороны действующих инвесторов - тех, кто хочет расширить свои проекты в новых условиях. Также наблюдается интерес от потенциальных новых участников, которых привлекает возможность восстановить, а не строить с нуля", - заключил собеседник агентства.