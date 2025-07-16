Губернатор области Алексей Текслер ранее отмечал, что среди восстанавливаемых объектов жилые дома, дороги, храмы и другие объекты

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 16 июля. /ТАСС/. Сумма вложений Челябинской области в восстановительные работы на территории Ясиноватского и Волновахского округов Донецкой Народной Республики (ДНР) в общей сложности составила 4 млрд рублей в 2022-2024 гг. Об этом президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Отдельно хочу остановиться на той помощи, которую мы оказываем Донецкой Народной Республике. У нас - Волноваха, Ясиноватая и Авдеевка. Мы уже 4 млрд рублей инвестировали только за 2022-2024 годы. Отремонтировали и построили 82 объекта, в этом году - еще 38 объектов. Я считаю, что это очень важно, <…> будем эту работу продолжать", - сказал Текслер.

Ранее он отмечал, что среди восстанавливаемых объектов жилые дома, дороги, храмы и другие объекты. При этом основное внимание власти региона уделяют городам, но работают и в малых населенных пунктах.

В среду президент России Владимир Путин приехал в Магнитогорск с рабочей поездкой. Глава государства посетил местные производства, включая Магнитогорский металлургический комбинат.