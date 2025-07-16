Генеральный директор Фу Хуа отметил огромный потенциал и стремление обеих сторон наращивать взаимодействие

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Xinhua Фу Хуа рассчитывает на подписание пятилетней стратегии развития отношений с ТАСС в развитие уже имеющегося соглашения между агентствами в ходе предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай.

Фу Хуа провел встречу с первым заместителем гендиректора ТАСС Михаилом Гусманом на полях VII Форума СМИ и аналитических центров стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.

В ходе беседы Фу Хуа подробно остановился на теме сотрудничества Xinhua и ТАСС, отметив его огромный потенциал и стремление обеих сторон наращивать взаимодействие. Представители агентств подтвердили готовность обменяться делегациями уже в этом году, а также заявили о стремлении торжественно отметить предстоящее в будущем году 70-летие сотрудничества.

"Во время предстоящего в начале сентября визита [президента РФ] рассчитываем предложить проведение целой серии мероприятий в 2026 году, чтобы отметить 70-летие наших отношений", - сказал Гусман.

Завершая встречу, Фу Хуа отметил, что в Китае с радостью ждут предстоящий визит президента России, который должен стать заметной вехой в отношениях между двумя странами.