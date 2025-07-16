Zielinski & Rozen опровергла информацию о поддержке ВСУ

В компании добавили, что они также борются с контрафактной продукцией

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компания Zielinski & Rozen не поддерживает ВСУ и не имеет никакого отношения к поставкам им продукции бренда. Запечатленная на фото парфюмерия является контрафактной, говорится в заявлении компании на официальном сайте.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что бренд Zielinski & Rozen поддерживает ВСУ и отправляет свою продукцию в качестве помощи украинским бойцам.

"Наша компания не имеет отношения к событиям, описанным в спорных публикациях, не оказывает и никогда не оказывала поддержку ВСУ, не поставляет им какую-либо продукцию. На фотографиях в распространяемых публикациях изображена контрафактная продукция, не имеющая отношения к бренду Zielinski & Rozen, что можно увидеть невооруженным взглядом, сопоставив фотографии в названных публикациях с оригинальными продуктами (не соответствует оригинальной продукции упаковка, этикетка)", - говорится в заявлении.

В компании добавили, что Zielinski & Rozen борется с контрафактной продукцией. За последние четыре года компания обнаружила более 2 500 лиц, занимающихся распространением поддельной продукции на маркетплейсах, свыше 350 исковых заявлений от компании удовлетворено. "Мы убеждены, что распространяемая в СМИ ложная информация о бренде Zielinski & Rozen является следствием нашей борьбы с производителями и распространителями контрафактной продукции. В настоящее время нами направлены требования в средства массовой информации, которые распространили ложную информацию о публикации опровержений, а также направлены обращения в правоохранительные органы", - отметили в компании.

В Zielinski & Rozen подчеркнули, что, несмотря на попытки оказать на компанию давление, продолжат борьбу с производителями и распространителями контрафактной продукции с целью защиты и безопасности клиентов.