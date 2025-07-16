В РВБ отметили, что компания стремится соблюсти баланс зарубежных и российских продавцов, следуя политике протекционизма по отношению к отечественным предпринимателям и создавая для них максимально благоприятные условия

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Информация о том, что число зарегистрированных продавцов из Китая на Wildberries увеличилось более чем вдвое, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Представленная коммуникация исходила не от официального представителя компании Wildberries и не соответствует действительности. Количество китайских продавцов на платформе по-прежнему составляет менее 1% и не оказывает существенного влияния на рыночную позицию отечественных поставщиков", - говорится в сообщении.

В РВБ отметили, что компания стремится соблюсти баланс зарубежных и российских продавцов, следуя политике протекционизма по отношению к отечественным предпринимателям и создавая для них максимально благоприятные условия.

Ранее исполнительный директор сервисного центра Wildberries в Шэньчжэне Чжан Цзяньхуэй сообщил, что число зарегистрированных продавцов из Китая на платформе увеличилось более чем в два раза за последние три месяца.