Проводится диагностика, указали в Министерстве энергетики Белоруссии

МИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Персонал Белорусской АЭС (БелАЭС) отключил второй энергоблок станции от сети, проводится диагностика. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

"16 июля 2025 года второй энергоблок БелАЭС действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора - неядерной части блока", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили, что ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции. "Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось", - указали в пресс-службе.

По ее данным, в настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования.