Индекс доллара США снижался почти на 1% на слухах об отстранении главы ФРС

По состоянию на 21:51 мск, индекс доллара незначительно ускорил снижение и составлял 98,335 пункта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Индекс доллара США на лондонской бирже ICE снижался почти на 1%, об этом свидетельствуют данные площадки Tradingview. Такая динамика отмечена на фоне распространенной в СМИ информации о якобы намерениях президента США Дональда Трампа попытаться отправить Джерома Пауэлла в отставку с поста руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США.

По данным на 18:31 мск, индекс американской валюты снижался на 0,93%, до 97,714 пункта. Позднее Трамп назвал неточными сообщения СМИ о якобы имеющихся у него намерениях попытаться отправить Пауэлла в отставку, в связи с чем индекс отыграл часть потерь к 19:01 мск и находился на отметке в 98,382 пункта (-0,26%).

По состоянию на 21:51 мск, индекс доллара США незначительно ускорил снижение и составлял 98,335 пункта (-0,31%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем крепче доллар относительно этих валют.

Трамп ранее неоднократно выступал с жесткой критикой в отношении Пауэлла и допускал, что будет добиваться его увольнения. Американский лидер подчеркивал, что, по его мнению, ФРС должна снижать базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что финрегулятор умышленно не делает этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. ФРС в июне приняла решение оставить ставку в диапазоне 4,25-4,50%. Пауэлл не раз заявлял, что не намерен уходить в отставку. Срок его полномочий завершится в мае следующего года. ФРС была учреждена Конгрессом США в 1913 году как независимая организация в структуре федерального правительства. Официально она отчитывается напрямую перед Конгрессом, а не перед президентом.