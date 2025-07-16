ГД: за использование Instagram с VPN не нужно будет платить штраф

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский также подчеркнул, что использование VPN на территории России не запрещено

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Использование запрещенных соцсетей - Instagram и Facebook (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) - с помощью VPN-сервисов не повлечет наложение административного штрафа. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов.

"Можно ли продолжать использовать запрещенные Instagram и Facebook с помощью VPN? Да, можно, никаких санкций и штрафов за это не предусмотрено", - сказал Боярский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Парламентарий также подчеркнул, что использование VPN на территории РФ не запрещено. "Появляется штраф за рекламу VPN-сервисов. По аналогии с алкоголем и табаком, реклама которых запрещена, тем не менее употребление разрешено с оговоркой, что чрезмерное употребление вредит вашему здоровью", - добавил он.

Поправки о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов ранее одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности. Поправками предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен).

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Изменения также предлагается внести в статью 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение законодательства о рекламе). Так, за распространение рекламы VPN-сервисов предлагается установить штраф для граждан в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц - от 80 до 150 тысяч рублей, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей.