Среднесуточный пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск превысил 1,2 тыс. человек

Росту трафика способствует увеличение количества рейсов, отметили в Росавиации

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта города Горно-Алтайск Алтайского края по итогам первого полугодия 2025 года вырос до 1 200 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

"На 22% - до 233 тыс. человек вырос пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайск по итогам первого полугодия. Таким образом, среднесуточное количество граждан, пользующихся для посещения Республики Алтай авиатранспортом, превысило с начала года 1 200 человек", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что росту трафика в главной воздушной гавани региона способствует увеличение количества рейсов. В этом году аэропорт начал принимать субсидированные рейсы из Уфы и Казани. Кроме того, в число обслуживаемых в аэропорту авиакомпаний вошел "Азимут", а количество регулярных рейсов "Аэрофлота" из Москвы увеличилось.

По данным Росавиации, сейчас аэропорт обслуживает рейсы восьми авиакомпаний по 11 направлениям: Екатеринбург, Казань, Красноярск, Москва, Новосибирск, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Сургут, Улан-Удэ и Уфа.