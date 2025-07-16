Обновление аэродрома необходимо в связи с растущим пассажиропотоком, указали в Росавиации

ПСКОВ, 16 июля. /ТАСС/. Реконструкцию аэропорта Пскова, включающую обновление рулежной дорожки, перрона, светосигнального оборудования и вспомогательных объектов, планируется провести до конца 2030 года. Работы пройдут в рамках федпроекта "Развитие опорной сети аэродромов" нацпроекта "Эффективная транспортная система", сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

"Планы по реконструкции аэропорта Псков обсудили на встрече в Москве первый заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов и губернатор Михаил Ведерников. <...> Обновить рулежную дорожку, перрон, светосигнальное оборудование и вспомогательные объекты планируется до конца 2030 года в рамках федпроекта "Развитие опорной сети аэродромов" нацпроекта "Эффективная транспортная система". Проектной документацией по объекту занимается подведомственный Росавиации институт "Аэропроект", - отмечается в сообщении.

Реконструкция аэродрома необходима в связи с растущим пассажиропотоком. Обновление повысит комфорт для пассажиров и безопасность полетов. Например, сейчас перрон псковского аэропорта позволяет обслуживать одновременно два самолета типа Superjet 100. Прогнозируемый пассажиропоток потребует как минимум шесть мест стоянок для этих воздушных судов. За последние 10 лет пассажиропоток псковского аэропорта вырос в 13 раз - до 163,5 тыс. человек в прошлом году.