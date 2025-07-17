Также регион подписал соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами Омской, Вологодской и Московской областей

САМАРА, 16 июля. /ТАСС/. Самарская область запланировала бизнес-миссию в Донецкую Народную Республику (ДНР), договоренность достигнута на XV международной промышленной выставке "Иннопром-2025". Итоги события подвели в среду на оперативном совещании в правительства региона, там же губернатор Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения, сообщили в департаменте информационной политики Самарской области.

"На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным [в рамках выставки "Иннопром-2025"] достигнута договоренность об организации бизнес-миссии в республику", - сказали в ведомстве.

Также состоялись переговоры с делегацией КНР. Кроме того, регион подписал соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами Омской, Вологодской и Московской областей.

На выставке "Иннопром-2025" Самарская область представила передовые решения и инновационные разработки крупнейших предприятий - ООО "Тесвел", ООО "СК "Старк", АО "АвтоВАЗ", а также участников проекта "Производительность труда" АО "ГК "Электрощит" и ООО "Самарский завод Энергия". Стенд Самарской области посетил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, оценивший достижения предприятий региона.

Кадровые изменения

Ветеран спецоперации Максим Ковалев, занимавший должность вице-губернатора Самарской области - руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции, покинул правительство региона в связи с переходом на новое место работы. На ставшую вакантной должность губернатор назначил Никиту Зубко, которого месяц назад назначил своим помощником. В составе кабинета министров он будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными структурами. Ранее Зубко работал в органах прокуратуры.

Кроме того, Федорищев представил нового заместителя председателя правительства региона Виталия Шабалатова. Чиновник долгое время работал в Воронежской области, в последнее время был советником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По словам губернатора, Шабалатов будет отвечать за взаимодействие с главами муниципальных образований, в первую очередь - курировать город Самару.