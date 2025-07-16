Речь о некоторых странах региона, которые ранее были республиками СССР

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация готова работать над отменой поправки Джексона - Вэника, ограничивающей торговлю США с некоторыми странами Центральной Азии, которые ранее были республиками СССР. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Майкл Ригас, курирующий вопросы менеджмента и ресурсов.

"Похоже, это вопрос, который созрел для того, чтобы им мог заняться Госдепартамент", - сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса. Ригас также заверил, что внешнеполитическое ведомство готово взаимодействовать с американскими законодателями по этой теме.

Такой ответ заместитель госсекретаря дал на вопрос сенатора Стива Дэйнса (республиканец от штата Монтана). Законодатель спросил, готова ли администрация принять меры для отмены поправки Джексона - Вэника. Она, по словам Дэйнса, ограничивает торговлю и долгосрочное взаимодействие в инвестиционной сфере с частью стран в Центральной Азии, которые ранее были республиками СССР. Дэйнс подчеркнул, что группа законодателей от обеих партий добивается отмены этих ограничений.

Поправка Джексона - Вэника была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. При этом в отношении некоторых республик бывшего СССР норма действует до сих пор, включая государства в Центральной Азии.

Действующий американский госсекретарь Марко Рубио еще до утверждения его кандидатуры на этот пост заявлял, что вашингтонская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает сохранение Соединенными Штатами поправки Джексона - Вэника в отношениях с республиками Центральной Азии реликтом холодной войны.