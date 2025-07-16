По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, основными причинами неработоспособности являются дефекты дорожного покрытия в зоне контроля и поломки оборудования

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Около половины автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств (АПВК) на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного значения не фиксируют нарушения, говорится в отчете Счетной палаты.

"Всего по итогам 2024 года на автомобильных дорогах установлено 579 АПВГК (функционируют 49,4%)", - указывается в отчете по итогам аудита реализации мероприятий федеральной программы "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, основными причинами неработоспособности являются дефекты дорожного покрытия в зоне контроля и поломки оборудования. "Размер недополученных доходов бюджетной системы из-за проблем с функционированием пунктов весогабаритного контроля составил почти 26 млрд рублей, из них 4,5 млрд рублей приходится на федеральные пункты весогабаритного контроля, 21,5 млрд рублей - на региональные", - добавил он. В части регионов были выявлены альтернативные пути объезда установленных пунктов контроля, что позволяет перевозчикам избегать привлечение к административной ответственности.

Кроме того, анализ выявил недостатки в администрировании штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта и нормативном регулировании этой сферы. Так, с 2023 года полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в рассматриваемой сфере возложено на Ространснадзор, однако регионы не имеют достаточной информацией о количестве вынесенных службой постановлений о правонарушениях, зафиксированных АПВК, а также об отклоненных актах измерений и причинах отказа в вынесении постановлений. "Это затрудняет планирование мероприятий по развитию системы весогабаритного контроля", - подчеркнули в Счетной палате.

Другая проблема касается срока давности привлечения к административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Сейчас он составляет два месяца. "Анализ показал, что установленный период не позволяет в полном объеме обеспечить вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, ст. 12.211 "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства". Это дает возможность недобросовестным перевозчикам избегать административного наказания", - отметили в Счетной палате, добавив, что в 2024 году из-за истечения срока давности Ространснадзор не вынес более 1 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере весогабаритного контроля. В результате лица, допустившие правонарушения на общую сумму 332,6 млн рублей, к ответственности не привлечены.

О рекомендациях профильным ведомствам

Для устранения проблем Счетная палата предложила Минтрансу увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также нормативно установить обязанность водителей обеспечивать беспрепятственную фото- и видеофиксацию государственного регистрационного знака транспортного средства.

Кроме того, Ространснадзору рекомендовано обеспечить ежеквартальное информирование субъектов РФ о результатах работы в сфере весогабаритного контроля, осуществляемого с помощью АПВК, Росавтодору и субъектам РФ - привести установленные пункты весогабаритного контроля в рабочее состояние, позволяющее осуществлять фиксацию правонарушений.