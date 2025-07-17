Закупки российского угля сократились на 12,3%

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Япония за первые шесть месяцев 2025 года сократила объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные японским Минфином.

Закупки российского угля сократились на 12,3%. Япония является одним из крупнейших в мире импортеров сжиженного газа, из России в первом полугодии 2025 года она получила, согласно подсчетам ТАСС, 9% всего импорта СПГ. На энергоресурсы, одну из основных товарных категорий в товарообороте двух стран, приходится 66,8% импорта Японии из РФ.

Япония за первые шесть месяцев 2025 года сократила на 12,9% поставки в Россию легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки в Россию запчастей за этот период также сократились на 9,9%. Автомобили и запчасти являются одной из основных категорий в товарообороте двух стран, на них приходится около 58,7% всего японского экспорта в РФ.

За первые шесть месяцев 2025 года Япония нарастила импорт рыбы и рыбной продукции из России на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рыба и рыбная продукция являются одной из основных категорий в товарообороте двух стран, на них приходится более 15% всего японского импорта из РФ. Вместе с тем поставки российских зерновых за тот же период выросли на 33,9%, овощей - на 23,4%.