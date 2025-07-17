"Информзащита": хакеры стали чаще стараться уничтожить данные компаний РФ

Глава Центра мониторинга и противодействия кибератакам Александр Матвеев назвал особенно уязвимыми предприятия, "от работы которых зависит стабильность регионов и безопасность граждан"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число кибератак на российские компании с целью безвозвратного уничтожения их данных за январь - июнь 2025 года увеличилось на 68% по отношению к предыдущему году. Об этом ТАСС сообщили в системном интеграторе в информационной безопасности "Информзащита".

Среди всех деструктивных инцидентов ИБ такие атаки, иначе называемые wiper, на июнь заняли 20% при том, что год назад их было меньше. В 2024 году 90% занимали инциденты, связанные с DDoS- и APT-атаками, но сейчас это значение упало до 70%.

"Деструктивные атаки становятся все более агрессивными. Цель - не просто нарушить работу систем, а нанести урон, от которого восстановление будет долгим и дорогим, а в отдельных случаях и вовсе невозможным. Особенно уязвимы предприятия, от работы которых зависит стабильность регионов и безопасность граждан", - предупредил глава Центра мониторинга и противодействия кибератакам "Информзащиты" Александр Матвеев.

Согласно актуальным данным, больше всего от wiper-атак страдают компании энергетического сектора, на которые приходится 33% всех таких атак. Также им часто подвергаются технологические компании (24%) и организации из сферы здравоохранения (12%).