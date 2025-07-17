Средняя стоимость одного барреля в поставленной партии составила около $57,5

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Япония в июне впервые с февраля 2023 года закупила у России небольшую партию нефти примерно по $57,5 за баррель. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе статистических данных, опубликованных японским Минфином.

Так, в июне у РФ было закуплено 70 тыс. килолитров нефти (около 440,3 тыс. баррелей). При этом общая стоимость импорта составила 3,745 млрд иен (около $25,3 млн по текущему курсу). Таким образом, средняя стоимость одного барреля в поставленной партии составила около $57,5.

Закупленная партия является для Японии небольшой, она составляет менее 0,7% всего объема закупленной в июне нефти.

Япония ранее присоединилась к другим странам G7 в реализации механизма потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако она сделала исключение для поставок с проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами. С "Сахалина-2" Япония получает около 9% всего объема импорта СПГ, на российский газ приходится порядка 3% всей электрогенерации.