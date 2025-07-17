Глава научно-производственного центра Алексей Чадаев также рассказал, что в число лучших операторов БПЛА входят не только геймеры, но и музыканты

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российские подразделения научились применять оптоволоконный FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" в качестве высокоскоростной системы связи. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Из запоминающихся случаев - очень нетривиальное, совершенно незапланированное разработчиками применение "Князя Вандала". По своему предназначению это дрон-камикадзе. Но несколько раз были случаи, когда штурмовая группа взяла опорник и со старого места кидала туда наш дрон без боевой части, убрав оттуда медиаконвертер и воткнув обычный Wi-Fi роутер. В итоге бойцы получали на новом месте гигабит мобильного интернета. По сути, это создаваемая на лету высокоскоростная система связи", - рассказал Чадаев.

Глава "Ушкуйника" также отметил, что в число лучших операторов БПЛА входят не только геймеры, но и музыканты. "Конечно, всегда впечатляет виртуозное пилотирование - способность оператора залетать в какие-то очень маленькие окна в маскировке, небольшие щели. Я спросил одного из операторов, откуда в нем такой талант. Оказалось, что на гражданке он был гитаристом. То есть управляют стиками вот эти пальцы музыканта, которые тонко чувствуют нюансы", - сказал Чадаев.

Кроме того, специалист поделился одним из самых запоминающихся случаев применения "Князя Вандала". "Самые впечатлившие и поразившие меня случаи применения отличаются неожиданностью. Например, оператор сидит на ночной охоте, и на дороге с двусторонним движением навстречу друг другу движутся две единицы вражеской техники. Оператор умудрился попасть в объекты дроном ровно тогда, когда они поравнялись. Одним выстрелом двух зайцев", - отметил Чадаев.

FPV-дрон с управлением по оптическо-волоконному кабелю "Князь Вандал Новгородский" был разработан резидентами НПЦ "Ушкуйник" и применяется в зоне СВО с августа 2024 года.