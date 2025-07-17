WSJ: США не согласовывают сделку по чипам с ОАЭ, опасаясь их попадания в КНР

По данным источников газеты, согласовать сделку удастся, если Абу-Даби пойдет на новые условия, отвечающие интересам национальной безопасности Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа тормозит заключение с Объединенными Арабскими Эмиратами сделки о продаже высокотехнологичных чипов компании Nvidia на миллиарды долларов. Вашингтон опасается, что в итоге передовые технологии попадут в Китай, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Трамп выступил за поставку микросхем ОАЭ во время своего ближневосточного турне в мае. Стороны надеялись, что им удастся быстро согласовать детали сделки, Nvidia была готова начать поставки, однако до сих пор прийти к окончательной договоренности не удалось. Это связано с опасениями некоторых американских чиновников, что новейшие чипы попадут из ОАЭ в КНР.

По сведениям источников издания, согласовать сделку удастся лишь в том случае, если Абу-Даби пойдет на новые условия, отвечающие интересам национальной безопасности США. Вашингтон хочет в том числе исключить из числа прямых получателей чипов компанию G42 - ведущую на территории ОАЭ фирму по разработкам в сфере искусственного интеллекта. Такое изменение условий может вызвать недовольство ОАЭ, отмечает газета.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что некоторые враждебно настроенные к КНР представители американской администрации полагают, что с учетом крепких связей Пекина с ближневосточными государствами часть чипов может быть перепродана ими в КНР. Издание отмечало, что США в целом рассматривают как угрозу национальной безопасности передачу за рубеж большого числа чипов, используемых в технологиях, связанных с ИИ.