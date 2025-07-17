В среднем на официально ввезенные автомобили скидки составляют от 350 тыс. до 950 тыс. рублей

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Цены на новые автомобили в России в первом полугодии снизились на 2% по отношению ко всему 2024 году, но при этом выросли в июне на 0,5%. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

"Цены в целом не снижаются, за июнь они даже подросли в среднем на 0,5% по сравнению с маем. За 6 месяцев этого года снижение составило -2%, в то время, как за весь прошлый год цены подросли на 6%", - сказал он.

Что касается скидок, то они в среднем на официально ввезенные автомобили составляют от 350 тыс. до 950 тыс. рублей, в то время как на ввезенные по параллельному импорту машины они варьируются от 1,5 млн до 3 млн рублей.

"В частности, в июле продолжают действовать значительные акции на модели Jetour, Omoda C5, S5, Changan CS75, Uni-S и CS35. Также хорошие предложения есть на Exeed и Aito/Seres", - отметил Тюктеев.

Ранее заместитель начальника отдела аналитики агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин сообщал, что новые легковые автомобили в России в июне 2025 года подорожали на 8% в годовом выражении, до 3,2 млн рублей.