В Ассоциации развития возобновляемой энергетики добавили, что темпы роста позволяют прогнозировать дальнейшее увеличение доли возобновляемых источников в общем энергобалансе страны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Совокупная установленная мощность объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России достигла 6,65 ГВт. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), отметив, что объем инвестиций в отрасль превысил 700 млрд рублей.

"За последние три года было введено более 1 300 МВт ВИЭ-генерации, совокупная установленная мощность превысила 6,65 ГВт. Совокупный объем инвестиций в новую отрасль превысил 700 млрд рублей", - сказали в ассоциации.

Среди ключевых проектов последних лет эксперты выделяют Кольскую ВЭС мощностью 202,4 МВт - крупнейший введенный объект ветрогенерации. Также значимыми стали проекты по локализации производства: завод компонентов для солнечной энергетики ООО "ЭнКОР Групп" в Калининградской области и производства ветроустановок госкорпорации "Росатом" в Волгодонске Ростовской области и в Ульяновской области.

В ассоциации добавили, что текущие темпы роста позволяют прогнозировать дальнейшее увеличение доли возобновляемых источников в общем энергобалансе страны. Особенно перспективными называют южные регионы, где сосредоточено около 70% мощностей ВИЭ.

На данный момент в лидеры по объемам нового строительства объектов ВИЭ входят Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области, в ближайшее время значительный рост объемов ввода ожидается в Волгоградской и Самарской области и Забайкальском крае. По оценкам аналитиков АРВЭ, существенный прирост также стоит ожидать в субъектах ДФО, в частности, в Амурской области и Еврейской автономной области.