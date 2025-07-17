МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Количество выданных потребительских кредитов в июне текущего года увеличилось на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,38 млн (в мае 2025 г. - 1,32%), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов в июне 2025 г., наоборот, сократилось на 51,7% (в июне 2024 г. - 2,85 млн).

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте кредитования наиболее серьезная динамика увеличения числа выданных потребкредитов в июне этого года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Кемеровской области (+8,2%), Алтайском (+8,1%) и Ставропольском (+7,8%) краях, а также в Оренбургской области (+7,6%) и Пермском крае (+6,9%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за месяц выросло на 1,6% и 2,2% соответственно.

"Небольшой рост выдачи потребительских кредитов наблюдается два последних месяца, однако это все равно в два раза меньше, чем было выдано в мае-июне прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования, в целом, остаются примерно на одном уровне (1,2 - 1,4 млн в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации. При этом одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в июне 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения - средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась сразу на 1,8 п. п.", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.