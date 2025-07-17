В Ассоциации развития возобновляемой энергетики уверены, что солнечные и ветровые электростанции отличаются наиболее низкими показателями приведенной стоимости энергии и сроками строительства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) выступила с инициативой создания специализированных "зеленых" полигонов для ускоренного внедрения технологий возобновляемой энергетики в энергосистему страны. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации.

"В настоящее время обсуждается инициатива АРВЭ по созданию ВИЭ-полигонов или, иначе говоря, территориальных кластеров на основе технологий энергоперехода в ЕЭС России", - сказали в ассоциации. - В случае создания таких полигонов, энергоснабжение перспективных центров потребления может быть обеспечено в максимально сжатые сроки и по минимальной цене".

Согласно концепции, полигоны представляют собой заранее подготовленные площадки с необходимой инфраструктурой для размещения объектов возобновляемой генерации (ВИЭ) и систем накопления энергии (СНЭ). Ключевой особенностью подхода является предварительное создание сетевой инфраструктуры до принятия решений о строительстве конкретных объектов. Предложение основано на мировом тренде в целях повышения эффективности интеграции проектов новой энергетики в энергосистему.

"Принципиальной особенностью ВИЭ-полигонов, как подхода к интеграции ВИЭ/СНЭ в энергосистему, является то, что сетевая инфраструктура формируется и оптимизируется до принятия инвестиционного решения о строительстве конкретных объектов ВИЭ", - подчеркнули в АРВЭ.

В ассоциации уверены, что солнечные и ветровые электростанции уже сегодня отличаются наиболее низкими показателями приведенной стоимости энергии (LCOE) и сроками строительства. Создание специализированных полигонов позволит максимально реализовать эти преимущества. Площадки смогут решить сразу несколько задач: сократить сроки и удешевить стоимость возведения объектов ВИЭ-генерации и СНЭ в перспективе.

На текущий момент концепция находится на стадии проработки. В случае реализации такие полигоны должны быть включены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики и Схему и программу развития, а соответствующие мероприятия по строительству сетевой инфраструктуры - в инвестиционные программы сетевых организаций.