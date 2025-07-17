МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Число россиян, покупающих пиво в магазинах, сократилось, однако это уменьшение не привело к падению общих объемов продаж. Средний объем покупки достиг 1,37 литра за один визит в магазин, свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, на рынке пива в традиционной рознице наблюдается отток аудитории. Если в первом квартале 2024 года пиво хотя бы раз приобретали 47,3% россиян старше 18 лет, то за аналогичный период 2025 года этот показатель снизился до 44,3%.

Однако это сокращение числа покупателей не привело к падению продаж, отмечают эксперты. Они объясняют это тем, что оставшиеся потребители стали покупать пиво чаще и в больших объемах. Средняя частота покупок выросла с 15,4 раза в первом квартале 2024 года до 16,6 раза в первом квартале 2025 года, одновременно средний объем покупки за один визит увеличился, достигнув 1,37 литра.

Эксперты также отметили рост среднего чека. Если в первом квартале 2024 года он составлял 163 рубля, то в первом квартале 2025 года увеличился на 23,3%, до 201 рубля.

"Рынок проходит этап сегментации. Производителям теперь нужно ориентироваться не на массовость, а на качество и уникальность продукта", - отметила директор по работе с клиентами "Ромир" Маргарита Абрамкина.