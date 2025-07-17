SuperJob: в первом полугодии 2025 года по темпам роста зарплат лидируют HR

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Зарплатные предложения в первом полугодии 2025 года быстрее всего растут в HR. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"По итогам первого полугодия 2025 года эйчары обогнали квалифицированных рабочих, ИТР (инженерно-технических работников) и программистов по темпам роста зарплатных предложений. Прирост медианных зарплат в кадровой сфере за полгода составил 7,5%. Роль HR на рынке труда усиливается. За два года высокой конкуренции за персонал эйчары доказали, что являются важным звеном в благополучии компаний на рынке. HR трансформируется в стратегического партнера бизнеса, принимая на себя функции соуправления", - говорится в итогах исследования.

Наиболее быстрыми темпами в HR в первом полугодии растут зарплатные предложения для менеджеров по обучению (11,4% за год). При этом, если говорить о приросте зарплат за год, то у HR второе место (18,1%), на первом - ИТР в строительстве (18,5%).

Аналитики пояснили, что сейчас на рынке труда наблюдается снижение числа вакансий на 10% и рост числа резюме на 14% по сравнению с 2024 годом. В прошлом году темпы роста количества вакансий зашкаливали, а колебания числа резюме были минимальны. "На первый взгляд может показаться, что проблема кадрового дефицита решена, но это не так. На самом деле, мы попали в статистическую ловушку относительных показателей. Кадровый голод никуда не делся: по сравнению с прошлым годом спрос на персонал стабилизировался, но ситуация по-прежнему остается острой. По отношению к 2023 году вакансий больше, а прирост количества резюме совсем небольшой (и это при том, что большинство соискателей сейчас не безработные, а занятые, которые ищут лучших условий, прежде всего, по зарплате)", - отмечается в исследовании.

IT-сфера находится на третьем месте по темпам прироста зарплатных предложений за год, и на шестом - за первое полугодие 2025 года. При этом в абсолютных значениях (в рублях) медианные зарплаты IT-специалистов значительно превышают зарплаты линейных HR, ИТР и квалифицированных рабочих.

По мнению специалистов SuperJob, в 2025 году продолжится опережающий остальные сферы рост зарплат рабочих в промышленности и строительстве. IT-сфера, несмотря на стабильные показатели спроса на программистов, вероятно, столкнется с дальнейшим замедлением темпов роста зарплат. А прирост зарплатных предложений в HR во втором полугодии скорее всего начнет снижаться, считают аналитики.