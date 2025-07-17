Речь о брендах "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef и "Городецкая сыроварня"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Роскачество выявило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью брендов "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef, "Городецкая сыроварня". Об этом сообщили ТАСС в организации.

"Наличие кишечной палочки выявлено в сырах под марками "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "ВкусВилл", Metro Chef, "Городецкая сыроварня". Присутствие этой условно-патогенной бактерии в сыре недопустимо и говорит о нарушении санитарных норм", - говорится в сообщении.

Проблемы с маркировкой обнаружили во французском сыре "Fromager d’Affinos Excellence", который продавался на развес без даты изготовления, срока годности и данных об импортере. В семи образцах (White Cheese from Zhukovka, "Атон", Natura selection, Montarell, Treville, "Городецкая сыроварня", "Нормандия") не указано использование плесени Geotrichum candidum в составе, хотя ее наличие подтверждено лабораторно. Как отметили эксперты, это безопасные сырные дрожжи, которые нередко применяются для производства плесневых сыров, однако сокрытие компонентов - нарушение законодательства. У Schonfeld и Treville также выявлены расхождения между фактическим и заявленным содержанием белка и жира соответственно.

"Стоит отметить, что по результатам исследования не выявлено ни одного образца с признаками фальсификации, таким образом, все образцы приготовлены из настоящего молока. Не выявлено и антибиотиков, консервантов, опасных добавок", - добавили в Роскачестве.

Всего организация исследовала 20 торговых марок сыра Бри с белой плесенью. Среди них - "Золотая птица" (на развес), "Маркет перекресток", President, Supreme, "Атон", "Нормандия", Alti, "Ko&co козы и компания", "Ришелье", White Cheese from Zhukovka, Natura selection, Montarell, Metro Chef, Fromager d'Affinos Excellence (на развес), "Егорлык молоко", Vitalat, "ВкусВилл", Schonfeld, "Городецкая сыроварня", Treville.

Эксперты отметили, что по результатам исследования не выявлено критических рисков для здоровья. Однако в то же время ни один сыр не соответствует всем требованиям опережающего стандарта Роскачества, тем самым претендентов на присвоение государственного "Знака качества" нет.

Реакция производителей

Изготовитель "Тревиль" (бренды Schonfeld, Treville) сообщил о запуске производственного расследования и комплекса мер для повышения качества и безопасности. "Городецкая сыроварня" провела санитарные дни, очистку вентиляции и смывы, а после получения данных Роскачества усилило контроль, заменило моющие средства и привела маркировку в соответствие. Производитель "Милкпром" (бренд Alti) отметил, что прекратил производство этого сыра еще в апреле 2025 года. Производители торговых марок Metro Chef (ООО "Бест Панорамик"), Vitalat (ООО "Мега мастер") и "Атон" (ООО "Ренард") также сообщили о корректирующих мероприятиях, включая пересмотр документации и смену упаковки, и направили или планируют направить заявки на повторные испытания. ООО "Егорлык молоко" и ООО "Ко&co" предположили, что несоответствия могли возникнуть из-за нарушений в торговых сетях.

Торговые сети также приняли меры."Спар" утилизировал партию сыра "Городецкой сыроварни" и запросил у производителя пояснения и новые испытания. "ВкусВилл" и "Лента" усилили контроль за продукцией поставщиков, чьи сыры показали несоответствия.