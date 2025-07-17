Эксперт Закриев: резкого роста цен на молоко в РФ из-за пошлин США не ожидается

Гендиректор компании Health & Nutrition отметил, что "молочный рынок России устойчив", а "уровень самообеспеченности молоком-сырьем составляет 86%"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Причин для резкого роста цен на молочные продукты в России из-за возможного введения торговых пошлин со стороны США не прослеживается, поскольку влияние внешних мер на внутренний рынок минимально. Такой оценкой поделился с ТАСС генеральный директор компании Health & Nutrition (H&N, бывшая "Данон Россия") Якуб Закриев.

Во вторник президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил, что через 50 дней будет готов ввести против РФ пошлины, а также санкции, не уточнив, какие именно.

"Молочный рынок России устойчив, уровень самообеспеченности молоком-сырьем составляет 86%. Импорт молочной продукции на 90% закрывается поставками из Белоруссии. Оснований для резкого роста цен на молочную продукцию сегодня нет", - сказал Закриев.

Как отметил глава H&N, глобально импортозамещение в молочном секторе в России уже состоялось.

"Мы критически не зависим от поставок из стран, вводящих ограничительные меры, и имеем весь необходимый ресурсный потенциал, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность и ценовую стабильность", - заключил Закриев.

При этом он уточнил, что у производителей увеличиваются расходы на оплату труда, энергоресурсы, логистику. По его словам, влияние оказывает и денежно-кредитная политика Банка России: процентные ставки остаются на высоком уровне. "Однако эти факторы носят внутренний характер, мы тоже не видим тут основания для резких скачков цен", - сказал Закриев.