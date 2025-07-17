Глава ТПП Сергей Катырин отметил, что сегодня начальной ценой такого земельного участка на публичных торгах является его рыночная стоимость

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) просит Госдуму сохранить действующий механизм определения начальной цены изъятых сельхозземель. Соответствующее заключение к первому чтению законопроекта о внесении изменений в закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" направлено в Думу. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

В текущей версии законопроекта предлагается в качестве начальной цены установить кадастровую стоимость земельного участка на дату выявления нарушений.

"Положения законопроекта нарушают баланс интересов и не предусматривают справедливой компенсации собственнику при изъятии сельскохозяйственного участка. В связи с этим ТПП РФ предлагает сохранить действующий механизм определения по решению суда варианта установления начальной цены изъятого земельного участка на публичных торгах", - сказал Катырин.

Он отметил, что сегодня начальной ценой такого земельного участка на публичных торгах является его рыночная стоимость, определенная в соответствии с федеральным законом от 29 июля 1998 года, или актуальная кадастровая стоимость земельного участка.

"Хотя к концу четырехлетнего периода кадастровая стоимость утрачивает актуальность в связи с увеличением фактической (рыночной) стоимости земельного участка, что обуславливает необходимость проведения очередной государственной кадастровой оценки", - напомнил он.