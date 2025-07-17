Это позволит сделать работу сельхозпроизводителей более рентабельной, считает директор НИИ сельского хозяйства республики Владимир Паштецкий

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Эксперимент по отмене пошлин на экспорт пшеницы, который позволит сделать работу сельхозпроизводителей более рентабельной, начался в Крыму, сообщил ТАСС директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.

"Когда таможенные пошлины на пшеницу были введены - они были введены правильно, для защиты нашего рынка. Но сейчас, спустя время, сложилась такая ситуация, что затраты на один гектар возделываемой земли находятся на грани рентабельности всего производства. А ведь аграрии вынуждены жить по общим законам бизнеса: они не могут без прибыли обеспечивать производство. И чтобы нивелировать эту ситуацию, в Крыму в качестве эксперимента с этого года отменили ввозную пошлину на зерно", - рассказал Паштецкий.

Он подчеркнул, что для аграриев ситуация усугубляется тем, что большинство растениеводов чистую прибыль получают всего раз в год - продав урожай, причем по ценам, актуальным на момент реализации. А вот вкладываются в свое производство они постоянно, сталкиваясь и с ростом инфляции, и с увеличением ставок по кредитам, и с другими экономическими процессами.

"Это значит, без государственной поддержки отрасль выжить не сможет. И вот в этом году решили попробовать сделать так, чтобы государство не брало с крымских производителей денег за продажу пшеницы за рубеж. Это, надеюсь, даст возможность им увеличить доход и позволит успешно развиваться. Уборка урожая в Крыму подходит к завершению, результаты эксперимента будут видны после реализации зерновых", - пояснил собеседник агентства.