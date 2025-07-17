Донецкий металлургический завод наладил поставки в южную и центральную Россию

Продукция сталеплавильного производства, в частности, реализуется в Краснодарском крае и Ростовской области, а прокатного - в Московской

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Продукция производства Донецкого металлургического завода в ДНР реализуется в центральных и южных регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Потребителями продукции сталеплавильного производства ДМЗ на внутреннем рынке являются металлургические предприятия южных и центральных регионов Российской Федерации. Основные потребители продукции прокатного производства - предприятия строительной машиностроительной отрасли", - сказано в сообщении.

Отмечается, что продукция сталеплавильного производства, в частности, реализуется в Краснодарском крае и Ростовской области, прокатного - в Московской. Завод также работает с клиентами из стран СНГ.

Донецкий металлургический завод - одно из старейших предприятий Донбасса. Основан в 1872 году. Специализируется на изготовлении чугуна, стали, прокатной продукции. С 2014 года неоднократно приостанавливал работу из-за украинских обстрелов и экономической блокады со стороны Киева. В конце марта 2024 года арендован ООО "Технологические инвестиции".