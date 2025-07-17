Председатель совета директоров Whalen Global Advisors отметил, что валютное сотрудничество стран объединения "направлено на постепенное снижение зависимости группы от доллара"

ШАНХАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Торгово-экономическое взаимодействие стран БРИКС включает в себя снижение долгосрочной зависимости от доллара. Такое мнение выразил председатель совета директоров Whalen Global Advisors, финансист Кристофер Уэйлен.

"Доллар участвует более чем в половине всей торговли и в 80% всех валютных операций, - приводит слова эксперта газета China Daily. - Валютное сотрудничество стран БРИКС направлено на постепенное снижение зависимости группы от доллара, но проблемы сохраняются".

По его словам, термин "валюта БРИКС" относится к гипотетической единой валюте стран объединения. Это не единая физическая валюта, используемая сейчас, а скорее концепция потенциальной валютной системы, которая, как считается, уменьшит доминирование доллара США в международной торговле и финансах, полагает Уэйлен. Эта концепция "возникла не потому, что доллар не подходит в качестве средства обмена или расчетной единицы, а скорее из-за использования доллара Вашингтоном в качестве оружия", заявил эксперт.

Особая роль доллара позволяет правительству США предъявлять жесткие требования к соблюдению нормативных требований для иностранных граждан и учреждений, считает финансист. По его словам, глобальная роль американской валюты - это аномалия. "Доллар продолжает торговаться высоко по отношению к другим валютам, это отражает тот факт, что доллар, будучи основным средством обмена в мире, не может быть легко заменен, - отметил Уэйлен. - Одна из причин этой продолжающейся поддержки доллара заключается в том, что торговля нефтью и другими сырьевыми товарами настолько велика, что для ее покрытия требуется столь же крупная валюта".

Сегодня золото приобретает все большую значимость как резервный актив для многих стран, но это не означает, что роль доллара как мирового средства обмена скоро изменится, полагает эксперт. "Доллар останется доминирующим активом, - резюмировал Уэйлен. - Его вытеснение потребует серьезных изменений в международной валютной системе, которые уже происходят".

6 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, заявил, что расчеты в национальных валютах между государствами объединения неуклонно растут. В 2024 году доля рубля и валют дружественных России стран в расчетах РФ с другими государствами БРИКС составила 90%.