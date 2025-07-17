Спрос на услуги визажистов вырос за год на 40%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на услуги косметологов вырос в июне 2025 года более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, причем наиболее значительно - в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в результатах исследования "Профи.ру" (текст есть у ТАСС).

"Больше всех выросла косметология - более чем в два раза. Совокупно по России рост составил 105% год к году. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области был зафиксирован рост спроса на 104%, в Москве и Московской области - на 102%", - рассказали эксперты.

Спрос на услуги визажистов вырос за год на 40%, наибольший рост отмечен в тех же регионах. Востребованность массажистов и парикмахеров увеличилась на 35%, при этом популярность первых больше всего выросла в Краснодарском крае, вторых - в Новосибирской области. Также на треть вырос спрос на услуги мастеров эпиляции, на 7% - на услуги мастеров маникюра.

"Летом традиционно растет интерес к бьюти-услугам - в сезон отпусков и свадеб россияне чаще заботятся о внешнем виде и самочувствии. Мы видим устойчивый тренд на повышение внимания к себе. Особенно заметно это в крупных городах и регионах", - подчеркнули в пресс-службе компании.

Также эксперты зафиксировали востребованность услуг, необходимых для подготовки к свадьбе и другим мероприятиям. Например, спрос на фотографов вырос на 43%, свадебных стилистов - на 30%, стилистов-имиджмейкеров - в два раза.