Согласно исследованию Университета Гриффита и Центра зеленых финансов и развития в Пекине, общая сумма строительных контрактов и инвестиций RYH в странах - участницах инициативы достигла $124 млрд по 176 сделкам за первые шесть месяцев 2025 года

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Китай стремительно расширяет инвестиционно-строительную деятельность, присутствие в странах, участвующих в реализации проектов в рамках инициативы КНР "Один пояс - один путь", что резко отличается от подхода США к развитию торгово-экономических связей с остальным миром. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные австралийского Университета Гриффита и Центра зеленых финансов и развития в Пекине.

Согласно их исследованию, общая сумма строительных контрактов и инвестиций Китая в странах - участницах инициативы достигла $124 млрд по 176 сделкам за первые шесть месяцев года, что превышает аналогичные расходы США - $122 млрд - за весь 2024 год. Резкий рост этих показателей в первом полугодии 2025-го довел общую стоимость сделок и инвестиций в рамках "Один пояс - один путь" до более $1,3 трлн, что включает контракты на $775 млрд в сфере строительства и $533 млрд в виде нефинансовых инвестиций.

"Мощный рост активности Китая в этом году вызывает изумление даже на фоне стабильно растущей деятельности в рамках "Один пояс - один путь" после COVID-19", - отметил один из авторов исследования Кристоф Ван. "2025 год выделяется по масштабам мегасделок - целый ряд из них превышает $10 млрд каждая", - уточнил он.

По словам эксперта, замедление роста внутреннего рынка и необходимость диверсификации цепочек поставок и рынков из-за торговой войны, спровоцированной пошлинами президента США Дональда Трампа, побудили некоторые китайские компании обратить взоры за рубеж. В то же время страны - участницы китайской инициативы увидели "возможность углубления связей с Китаем на фоне меняющейся глобальной геоэкономической динамики".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государств и более 30 международных организаций.