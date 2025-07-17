Министр энергетики уточнил, что страны - участницы объединения формируют мощную систему магистральных газопроводов

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создали комплекс самых масштабных энергетических проектов на евразийском пространстве. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Странами ШОС сформирован комплекс крупнейших энергетических проектов Евразии по модернизации и строительству взаимосвязанной энергетической и транспортно-логистической инфраструктуры на континенте", - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.

Как уточнил глава ведомства, страны - участницы объединения формируют мощную систему магистральных газопроводов. "Ускоренными темпами наращивается экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" проектной мощностью 38 млрд куб. м газа в год", - напомнил он.

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В 2024 году КНР закупила у РФ 108,47 млн тонн нефти (повышение на 1,3%) и 8,3 млн тонн сжиженного природного газа (увеличение на 3,3%). Поставки по газопроводу "Сила Сибири", согласно предварительной оценке, составили 31 млрд кубометров (рост на 36,5%).