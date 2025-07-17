Американский президент отметил, что "так будет лучше"

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп договорился с Coca-Cola Company об изменении рецептуры ее газированного напитка на территории США и обязательном использовании натурального тростникового сахара в его производстве вместо кукурузного сиропа.

"Я провел переговоры с Coca-Cola об использовании настоящего тростникового сахара в Coca-Cola на территории США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто руководит Coca-Cola, это очень правильное решение с их стороны. Вот увидите, так будет лучше", - написал Трамп в Truth Social.

До 1980-х годов натуральный тростниковый сахар использовался в качестве основного подсластителя при производстве Coca-Cola в США, но затем он был заменен в целях экономии более дешевым высокофруктозным кукурузным сиропом. В изготовлении Coca-Cola в других странах применяются сахар и сахарный колер. Теперь в США предполагается возвращение к более оригинальному рецепту напитка.