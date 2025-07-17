Как уточнил министр энергетики, потенциал развития угольной промышленности имеет для участников объединения большое значение

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Государства - члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) благодаря передовым разработкам повышают эффективность использования угля и его экологичность. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Наши страны уже сейчас повышают экологичность его производства и эффективность использования, разрабатывают экологически чистые угольные технологии", - сообщил он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.

Как уточнил Цивилев, потенциал развития угольной промышленности имеет для участников объединения большое значение. "Для многих стран ШОС сохраняется высокая значимость угля как основного топлива в теплоэлектроэнергетике", - добавил он.

Глава ведомства отметил, что благодаря совместным усилиям государств - членов организации и особенно отраслевого бизнес-сообщества на пространстве ШОС наблюдается расширение энергетического взаимодействия. По словам Цивилева, подобная тенденция играет "ключевую роль в развитии экономического сотрудничества и повышении благосостояния наших народов".