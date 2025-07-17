Исследование: в России за полгода закрылись 362 китайских автосалона

При этом инвесторы продолжили открывать новые автосалоны, особенно под новыми китайскими брендами, отмечается в совместном исследовании "Газпромбанк автолизинга" и "Автобизнесревю"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. За январь - июнь 2025 года в РФ закрылись 362 китайских автомобильных шоурума (годом ранее - 121). В общей сложности закрылись 458 дилерских центров, а открылись - 390, говорится в совместном исследовании "Газпромбанк автолизинга" и "Автобизнесревю" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В целом за 6 месяцев 2025 года состоялось 458 закрытий точек продаж, которые не смогли уравновесить 390 открытий. При этом в китайском сегменте рынка в сравнении с первой половиной 2024 года открытия сократились на 38% (287 шоурумов против 460), а разрывы контрактов увеличились почти трехкратно (362 против 121)", - отмечается в исследовании.

При этом инвесторы продолжили открывать новые автосалоны, особенно под новыми китайскими брендами. Лидером по числу новых шоурумов стал электромобильный суббренд Chery - Exlantix - 48 салонов марки в 34 городах, а также было реализовано 223 кроссовера модели ET с ценником от 6,6 млн рублей.

Второе место заняла Li Auto (31 салон), продавшая за полгода 5,1 тыс. машин, а третье - суббренд Changan Avatr (29 салонов), реализовавший 486 электрокаров от 7 млн рублей. Также активный рост показали Foton, Haval Pro, Geely и другие китайские марки, каждая из которых открыла по 12-15 точек в указанный период.

Марки Geely, Changan и Chery остаются лидерами среди китайских марок с дилерскими сетями, включающими более 200 шоурумов каждая. Рядом с ними расположился Haval (160 локаций у подразделения City и 86 - у Pro).

"Наш прогноз по общим размерам сети по итогам текущего года остается прежним. С большой долей вероятности она может сжаться как минимум до 4 тыс. торговых точек. Тем салонам, которые пройдут этот непростой период, "дышать станет легче", - отметил редактор-аналитик "Автобизнесревю" Алексей Сергеев.