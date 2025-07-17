Исполняющим полномочия президента УК ЮГК назначили Ларису Ивлеву

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесли 16 июля

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лариса Ивлева назначена на должность исполняющего обязанности президента УК ЮГК, следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в реестр внесены 16 июля.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Ивлева назначена вместо Константина Струкова, отстраненного от должности по решению суда.

По данным издания, Ивлева занимала должность вице-президента в компании.

11 июля Советский районный суд Челябинска в закрытом режиме удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций "Южуралзолота", принадлежащих Струкову. О подаче иска сообщал ТАСС источник в Генпрокуратуре. По его данным, в иске отмечается, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

Позднее Струков был отстранен от должности президента ЮГК, 100% в УК ЮГК перешло Росимуществу.