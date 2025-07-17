Страны - участницы объединения должны уделять особое внимание проектам, нацеленным на обеспечение технологического суверенитета организации, указал министр энергетики

ПЕКИН, 17 июля. /ТАСС/. Оптимальная координация усилий на уровне правительства и деловых кругов позволяет государствам - членам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вывести взаимодействие друг с другом в области энергетики на новый уровень. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Скоординированная работа правительств наших стран и предпринимательского сообщества, основанная на взаимопонимании и поддержке, дает возможность вывести на качественно новый уровень как энергетическое сотрудничество в целом, так и разработку и реализацию новых совместных проектов", - подчеркнул он, выступая на церемонии открытия бизнес-форума ШОС в Пекине.

Как уточнил Цивилев, страны - участницы объединения должны уделять особое внимание проектам, нацеленным на обеспечение технологического суверенитета ШОС. "Кроме того, успешное развитие энергетического сотрудничества формирует хорошую основу для дальнейшего расширения организации путем вступления в нее новых членов", - добавил он.