Мастер-план Воркуты предусматривает реализацию инвестпроектов на 257 млрд рублей

Ключевыми инвестиционными проектами определили расширение добычи угля АО "Воркутауголь" и строительство Воркутинского химического комплекса, сообщили в Минэкономразвития Коми

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Ключевые инвестиционные проекты, которые включены в мастер-план развития заполярной Воркуты Республики Коми, оцениваются в 257 млрд рублей. Главные из них - это строительство Воркутинского химического комплекса по производству карбамида и селитры, оцениваемый в 200 млрд рублей, а также расширение добычи угля, сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

"На основе мастер-плана - стратегии пространственного развития территории Воркуты - сформирован долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Воркуты до 2035 года. Ключевыми инвестиционными проектами в соответствии планом определены: расширение добычи угля АО "Воркутауголь" <...> Это также строительство Воркутинского химического комплекса - новых производств карбамида и селитры. <...> Объем инвестиций по ключевым проектам оценивается в 257 млрд рублей", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития Коми.

Расширение добычи угля компанией "Воркутауголь" предполагает строительство новых шахт и реконструкцию действующих, уточнили в ведомстве. Также предприятие планирует создать углехимическое производство брикетов из промышленных отходов обогащения угля.

Как сообщал в интервью ТАСС врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в ходе Петербургского международного экономического форума, проект строительства газохимического комплекса оценивается в 200 млрд рублей, он находится в высокой стадии реализации: подготовлено предварительное технико-экономическое обоснование, финансовая модель, ведется разработка предварительной проектной документации, запланированы мероприятия по выбору поставщика технологий производства выпускаемой продукции. Определен участок для размещения комплекса - 218 га между поселками Северный и Октябрьский Воркуты. Планируемые сроки строительства объекта: 2027-2032 годы. Проект предусматривает создание новых производств карбамида объемом 1 050 тыс. тонн в год и селитры пористой - 616 тыс. тонн в год. Планируется открыть 1,5 тыс. рабочих мест.

О соцобъектах

Подготовлен и передан от градообразующего предприятия "Воркутауголь" в государственную собственность мастер-план, или стратегия пространственного развития Воркуты. На его основе сформирован долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Воркуты до 2035 года. Согласно документу, предполагается также капитальный ремонт и оснащение ряда объектов социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, культурного наследия города, физкультуры и спорта. Предусмотрено строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном размещения твердых коммунальных отходов и рекультивация существующего полигона, который по решению суда должен быть ликвидирован, поскольку находится в шестой подзоне приаэродромной территории.

Плановая потребность на реализацию долгосрочного плана развития Воркуты в настоящее время составляет свыше 45 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей - это средства федерального бюджета.

"По информации Минвостокразвития России, проект распоряжения правительства Российской Федерации по утверждению долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны Российской Федерации, в том числе агломерации Воркуты на период до 2035 года, находится на заключительном этапе согласования федеральными органами исполнительной власти", - добавили в министерстве.

Воркута - город с населением 55 тыс. человек, одна из 16 опорных территорий Арктической зоны РФ. Около 6 тыс. жителей заняты на угледобыче и во вспомогательных производствах градообразующего предприятия "Воркутауголь", которое с декабря 2021 года входит в состав ООО "Русская энергия" корпорации AEON.